Flüchtlingsgipfel Wohnraum für Geflüchtete gesucht: Mittelsachsen plant Neubau

Die Landkreise haben immer mehr Mühe, Wohnraum für Flüchtlinge zu finden. Manche Vermieter nutzen dies aus. Das Thema wird den Flüchtlingsgipfel am Donnerstag in Berlin beschäftigen. Um Abhilfe zu schaffen, will ein Landkreis in Sachsen neue Wege gehen.