In der Nacht wird die Feuerwehr zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Wilkau-Haßlau gerufen. Die Bewohner können sich retten.

In einem Mehrfamilienhaus in Wilkau-Haßlau hat es vor Mitternacht gebrannt. Die Bewohner des Hauses konnten sich in Sicherheit bringen. (Symbolbild)

Wilkau-Haßlau/Zwickau - In der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Wilkau-Haßlau (Kreis Zwickau) hat es gebrannt. Menschen wurden nicht verletzt, wie die Polizei in Zwickau mitteilte. Die Bewohner des Hauses hatten sich demnach von selbst in Sicherheit gebracht. Es entstand ein Schaden von etwa 15.000 Euro.

Das Feuer war aus bisher nicht bekannter Ursache vor Mitternacht im dritten Obergeschoss des Hauses ausgebrochen. Den Angaben zufolge konnten die Einsatzkräfte der Feuerwehr verhindern, dass die Flammen auf weitere Teile des Gebäudes übergreifen. Die Wohnung ist nicht mehr bewohnbar. Die Ursache des Feuers muss noch ermittelt werden.