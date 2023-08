Bad Salzungen - In einem Mehrfamilienhaus in Bad Salzungen hat eine Wohnung gebrannt. Die etwa 60 Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses mussten evakuiert werden, wie die Polizei Suhl am Montag mitteilte. Verletzt wurde dabei niemand. Die Wohnung brannte am Samstagabend vollständig aus. Zehn Menschen kamen in Notunterkünften unter, hieß es. Der Rest konnte laut Polizei wieder seine Wohnungen beziehen. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger oder vorsätzlicher Brandstiftung.

Der 33 Jahre alte Bewohner der Brandwohnung war demnach während des Feuers nicht vor Ort. Er stellte sich den Angaben zufolge am Sonntag der Polizei in Bad Salzungen - nicht aber wegen des Feuers, sondern weil ein Haftbefehl gegen ihn vorlag. Er wurde laut Polizei in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.