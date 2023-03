Solarmodule für ein sogenanntes Balkonkraftwerk hängen an einem Balkon.

Erfurt - Die Installation eigener Solarzellen auf dem Balkon kann aus Sicht der Thüringer Wohnungswirtschaft für Mieter durchaus sinnvoll sein - wenn sie keine überzogenen Erwartungen haben. Balkonkraftwerke seien „eine der wenigen Möglichkeiten des Mieters, sich aktiv an der Energiewende zu beteiligen“, sagte eine Sprecherin des Verbands der Thüringer Wohnungs- und Immobilienwirtschaft. Deshalb stehe der Verband der Installation solcher Kraftwerke nicht grundsätzlich negativ gegenüber. „Es gibt keine pauschale Ablehnung der von uns vertretenen Wohnungsunternehmen oder uns“, sagte die Sprecherin. Ohnehin sei es rechtlich kaum möglich, Mietern die Installation von Balkonkraftwerken zu untersagen, wenn bestimmte Spielregeln eingehalten würden. Nur beispielsweise aus Denkmalschutzgründen seien Verbote denkbar.

Als Balkonkraftwerke werden kleine Photovoltaik-Anlagen bezeichnet, die nicht viel Platz brauchen und recht einfach in den Außenbereichen von Mietwohnungen angebracht werden können. Die Anlagen lassen sich über Steckdosen mit dem Hausnetz verbinden. Auf diese Weise können Mieter wenigstens einen kleinen Teil des Stroms selbst erzeugen, den sie verbrauchen.

Nach Angaben des Verbandes lohnen sich diese Anlagen für die meisten Haushalte allerdings erst nach einiger Zeit. „Die produzierte Strommenge ist minimal, und es dauert sechs bis elf Jahre, bis sich eine Investition dieser Art amortisiert“, sagte die Sprecherin. Dennoch gebe es auch bei den Thüringer Wohnungsunternehmen eine zunehmende Nachfrage von Mietern, die solche Anlagen bei sich installieren wollten. Dieser Trend werde wahrscheinlich anhalten. „Wir rechnen mit einer deutlichen Steigerung in den nächsten Jahren.“

Wer ein Balkonkraftwerk kaufen und in seiner Mietwohnung anschließen wolle, müsse die technischen Vorschriften beachten, sagte die Sprecherin. Auch müssten die Anlagen angemeldet und so sicher angebracht werden, dass sie nicht abstürzen könnten. Außerdem müssten die Bauvorschriften eingehalten werden. Bei der Installation von Balkonkraftwerken an Hochhäusern müsse beispielsweise eine Baugenehmigung vorliegen.

Im Verband der Thüringer Wohnungs- und Immobilienwirtschaft sind mehr als 200 mehrheitlich kommunale Wohnungsgesellschaften und -genossenschaften organisiert. Er ist der größte Verband der Wohnungswirtschaft im Land. Die Verbandsunternehmen bewirtschaften nach eigenen Angaben etwa 265 000 Wohnungen. Etwa jeder zweite Mieter in Thüringen wohnt nach Verbandsangaben bei einem dieser Mitgliedsunternehmen.