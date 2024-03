Halle - Auf der Silberhöhe in Halle ist es zu einem Brand in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus gekommen. Die Polizei geht nach ersten Schätzungen von Samstag von einem Sachschaden in Höhe von 25.000 Euro aus. Der 46 Jahre alte Bewohner der Wohnung habe sich bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr aus der Wohnung retten können. Er habe mit einem weiteren Mieter des Hauses aber wegen einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht werden müssen. Die Brandursache ist derzeit noch unbekannt.