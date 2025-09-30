weather wolkig
Bewohner gestorben Wohnungsbrand in Berlin-Kreuzberg fordert Todesopfer

Die Feuerwehr wird zu einem Brand in Berlin-Kreuzberg alarmiert. Im Wohnzimmer lodern die Flammen. Daneben liegt ein lebloser Mensch.

Von dpa 30.09.2025, 14:06
Bei einem Brand in Berlin-Kreuzberg wird ein älterer Mann so schwer verletzt, dass er stirbt. (Symbolbild)
Bei einem Brand in Berlin-Kreuzberg wird ein älterer Mann so schwer verletzt, dass er stirbt. (Symbolbild) Carsten Rehder/dpa

Berlin - Nach einem Wohnungsbrand in Berlin-Kreuzberg ist der 81-jährige Bewohner gestorben. Wegen Brandgeruchs wurde die Feuerwehr am Montagvormittag in die Urbanstraße alarmiert, wie die Polizei mitteilte. Feuerwehrleute löschten den Brand im Wohnzimmer der Wohnung und fanden dort auch den leblosen Mieter. Der Mann wurde wiederbelebt und mit Brandverletzungen und einer Rauchvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Trotz einer Notoperation starb er am Abend.