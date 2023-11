Neustadt/Harz - Bei einem Wohnungsbrand in Neustadt im Harz haben Feuerwehrleute am Montag einen Mann tot aufgefunden. Es handele sich um den 70 Jahre alten Wohnungsinhaber, teilte die Polizei mit. Ob der Brand seinen Tod verursachte, ist bislang unklar. Dazu liefen Ermittlungen, sagte ein Polizeisprecher. Der Brand in dem Mehrfamilienhaus war am Morgen aus bislang ungeklärter Ursache ausgebrochen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt.