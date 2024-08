Auf einem Campingplatz in Magdeburg bleibt in der Nacht auf Samstag die Erholung aus. Stattdessen stehen drei Wohnwagen in Flammen. Dabei entstand ein hoher Sachschaden.

Magdeburg - Drei Wohnwagen haben auf einem Campingplatz in Magdeburg gebrannt. Fünf weitere wurden durch die starke Hitze beschädigt. Es gab keine Verletzten.

Die Einsatzkräfte wurden in der Nacht auf Samstag gerufen, weil ein Wohnwagen aus vorerst unbekannten Gründen brannte, so ein Sprecher der Feuerwehr. Bei ihrem Eintreffen hatte sich der Brand bereits ausgeweitet und drei Wohnwagen brannten lichterloh. Die Camper hatten sich bereits eigenständig in Sicherheit gebracht. Sie wurden vor Ort untersucht und mussten nicht in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der Brand konnte von 37 Einsatzkräften der Feuerwehr schnell eingedämmt werden, doch die drei Wohnwagen brannten vollständig aus. Die Brandursache wird von der Polizei noch ermittelt. Durch den Brand am Barleber See I entstand der Feuerwehr zufolge Sachschaden von schätzungsweise 100.000 Euro.