Oldenburg - Ein Feuer in einem Wohnwagen in Oldenburg hat fast zu einem Hausbrand geführt. Zwei Gasflaschen in dem Wohnwagen brannten ebenfalls, eine davon platzte, wie die Feuerwehr am Samstag mitteilte. Das Fahrzeug sei komplett ausgebrannt.

Das Feuer breitete sich am Samstagmorgen auf das Carport eines Hauses aus. Ein Übergreifen des Feuers auf das Wohnhaus konnte verhindert werden. Das Nachbarhaus sei bei dem Brand beschädigt worden. Es gab keine Verletzten. Die Ursache des Brandes war zunächst unbekannt.