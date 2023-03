Eisenhüttenstadt - Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) besucht an diesem Mittwoch zwei Unternehmen in Eisenhüttenstadt (Oder-Spree). In der Papierfabrik der Progroup AG und im Stahlwerk von ArcelorMittal will er mit den Geschäftsführungen und Vertretern der Beschäftigten sprechen.

Themen bei Progroup sind unter anderem die gegenwärtige Energiesituation sowie der Bau und die Anbindung des Standorts an eine Wasserstoffpipeline. Beim Besuch des Stahlwerks von ArcelorMittal werden Vertreter des Unternehmens Ideen und Pläne zur Dekarbonisierung vorstellen. ArcelorMittal will für eine zunehmend klimafreundlichere Stahlproduktion investieren.