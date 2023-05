Die Reaktionen auf den Flüchtlingsgipfel sind in Brandenburg nicht überschwänglich. Regierungschef Woidke fordert weitergehende Regelungen, hält aber in der hitzigen Debatte im Landtag einen Punkt für entscheidend.

Potsdam - Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hält eine stärkere Steuerung des Zuzugs von Flüchtlingen für dringend notwendig. „Menschen, die kein Bleiberecht in Deutschland haben, müssen in ihre Herkunftsstaaten zurückgeführt werden“, sagte Woidke am Donnerstag im Landtag mit Blick auf die Ergebnisse des Flüchtlingsgipfels. Das sei für die Akzeptanz von entscheidender Bedeutung „und ist deutsche Rechtslage“.

Woidke zeigte sich mit den Ergebnissen der Gespräche am Mittwoch nicht komplett zufrieden. Der Bund müsse die Länder stärker finanziell entlasten und die Geflüchteten müssten besser integriert werden. Der Landtag debattierte in hitziger Atmosphäre darüber.

Brandenburg werde die Herausforderungen beim weiteren Zuzug von Geflüchteten gemeinsam bewältigen, sagte Woidke. Er kündigte zeitnah einen neuen Gipfel mit den Kommunen an. Der Bund hatte bei der Einigung am Mittwochabend eine Milliarde Euro als zusätzliche Beteiligung an den Kosten der Flüchtlingsversorgung für dieses Jahr zugesagt. Für Brandenburg sind dies rund 30 Millionen Euro. Über die künftige Aufschlüsselung der Kosten soll aber erst im November entschieden werden. Zugleich wurden verstärkte Grenzkontrollen vereinbart.

Innenminister Michael Stübgen (CDU) warf Kanzler Olaf Scholz (SPD) zu wenige Anstrengungen zur Entlastung der Kommunen vor. Er forderte erneut, Grenzkontrollen einzuführen, die Zurückweisungen ermöglichen. Rücknahmeabkommen mit Herkunftsländern müssten erzwungen werden, notfalls durch eine Kürzung von Entwicklungshilfe, damit Abschiebungen möglich würden. Finanzmittel müssten verstetigt werden, um Kommunen Sicherheit bei der Planung zu geben. Nötig sei auch, Asylverfahren zu beschleunigen.

CDU-Fraktionschef Jan Redmann hält Grenzkontrollen auch an den Binnengrenzen der Schengen-Staaten wie zwischen Bayern und Österreich für nötig. Das solle auch für Brandenburg und Polen gelten. Der Linksfraktionvorsitzende Sebastian Walter sagte, mit dem Flüchtlingsgipfel sei nicht ein einziges Problem gelöst worden. Grünen-Fraktionschef Benjamin Raschke sagte, es sei gut, dass beim Flüchtlingsgipfel die „Tür nicht zugeschlagen“ worden sei.

Der Städte- und Gemeindebund zeigte sich erleichtert über die Vereinbarung zu Kosten, hält aber eine längerfristige Regelung für notwendig. Wenn nach der Zusage des Bundes auf Brandenburg rund 30 Millionen Euro entfielen, sei das ein „Tropfen auf den heißen Stein“, sagte Verbandspräsident Oliver Hermann im RBB-Inforadio. Der Bürgermeister von Wittenberge sagte, er erwarte, dass Bund und Länder zu dauerhaften Absprachen kämen. Bei der Flüchtlings-Aufnahme und Betreuung sei das System „an Grenzen oder schon darüber hinaus“.

Der Regierungschef warb nach rechtsextremen Vorfällen in einer Schule und rassistischen Anfeindungen gegen eine Schulklasse für Weltoffenheit. „Eine Gefahr für unser Land sind nicht die Menschen, die auf der Flucht vor Krieg, Verfolgung und Vertreibung zu uns kommen“, sagte Woidke. „Eine Gefahr für unser Land ist Rechtsextremismus und Rassismus.“

Brandenburg sei auf Weltoffenheit angewiesen, wenn es sich weiter gut entwickeln wolle. „Was wir nicht brauchen, sind beschämende Vorkommnisse, wie wir sie zuletzt leider in Heidesee oder in Burg erleben mussten.“ Der Parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Fraktion, Dennis Hohloch, warf Woidke Hetze vor. Landtagsvizepräsidentin Barbara Richstein erteilte Hohloch dafür einen Ordnungsruf.

In einem Feriencamp in Heidesee (Landkreis Dahme-Spreewald) waren in der Nacht zum Sonntag Berliner Schülerinnen und Schüler, die größtenteils einen Migrationshintergrund haben, von anderen Gästen rassistisch beleidigt worden. Im April war ein Brief bekannt geworden, in dem Lehrkräfte einer Schule in Burg (Landkreis Spree-Neiße) beklagten, dass sie täglich mit Rechtsextremismus, Sexismus und Homophobie konfrontiert seien.