Woidke fährt wegen des Fischsterbens an die Oder

Berlin/Frankfurt (Oder) - Auch Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) wird wegen des Fischsterbens an die Oder fahren. Wie die Staatskanzlei ankündigte, will sich Woidke am Montag bei Lebus (Märkisch-Oderland) selber ein Bild von der Situation machen. Auch Landrat Gernot Schmidt (SPD) werde dabei sein. Am Samstagabend war Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) nach Frankfurt (Oder) gekommen, um auch mit Einsatzkräften von Feuerwehr und Technischem Hilfswerk zu sprechen.

Seit Tagen sind die Menschen in den brandenburgischen Oder-Regionen wegen des massenhaften Fischsterbens beunruhigt. Hunderte Helfer sammelten am Ufer die toten Fische ein - auch in der Kleinstadt Lebus.