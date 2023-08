Finsterwalde ist in diesem Jahr Gastgeberin des Brandenburg-Tages. Am 2. und 3. September werden bis zu 100.000 Menschen in der Sängerstadt erwartet. Regierungschef Woidke stellt Höhepunkte vor.

Finsterwalde - Der Brandenburg-Tag in Finsterwalde am kommenden Wochenende lockt Tausende Besucher mit Konzerten, Mitmach-Aktionen und eigenem Festbier. Ob Regierungschef Dietmar Woidke (SPD) in der Sängerstadt auch singen wird, ließ er offen: „Geplant ist nichts, aber ich bin spontan und manchmal passiert was. Vielleicht kann man auch im Chor mitsingen“, sagte Woidke am Montag bei der Vorstellung des Programms. Mit Blick auf Bürgermeister Jörg Gampe (CDU) ergänzte er: „Wir werden mit Sicherheit da nicht abgeneigt sein, sofern wir die Qualität nicht allzu sehr schmälern.“

Die vier Sänger, das Markenzeichen der Sängerstadt, werden nach Angaben des Stadtoberhaupts bei der musikalischen Eröffnung dabei sein. „Ich hoffe, dass der Ministerpräsident da in den Chor des gesamten Marktes einstimmt“, sagte Gampe. Finsterwalde wird beim Landesfest nach seinen Angaben „für zwei Tage die Landeshauptstadt von Brandenburg sein“. Woidke sagte, die Stadt werde zum Brandenburg-Tag „das schönste Schaufenster unseres Landes“.

Das Landesfest, das in diesem Jahr zum 17. Mal stattfindet, kehrt nach einer Corona-Pause zurück. Nicht nur Chöre sollen singen. Zu den Top-Acts zählen die Bands Silly mit Julia Neigel und Toni Krahl, Frida Gold, Marquess und Bell Book & Candle sowie der Gubener Sänger Alexander Knappe. Mehr als 1500 Menschen machen auf 11 Bühnen, an 300 Ständen und auf 12 Themen-Meilen mit beim Brandenburg-Tag. Dazu zählen etwa die Wirtschaftsmeile, die Ehrenamtsmeile und die Blaulichtmeile, auf die sich der Regierungschef nach eigenen Angaben besonders freut. Auf der Blaulichtmeile präsentieren sich zum Beispiel Bundespolizei, Bundeswehr und Katastrophenschutz. Für Kinder ist ein Mitmachprogramm vorgesehen.

Auch Landesregierung und Landtag sind beim Landesfest vertreten. „Der Brandenburg-Tag gehört zur Demokratie in unserem Land“, sagte Landtagspräsidentin Ulrike Liedtke. Das Kabinett ist am Dienstag schon zu Gast in der Sängerstadt und trifft sich dort mit der Spitze des Landkreises Elbe-Elster. Erstmals lässt die Landesregierung bei einem Landesfest auch Geschenke versteigern, die der Ministerpräsident und Kabinettsmitglieder bei Staatsbesuchen erhielten.

Finsterwalde erwartet zum Brandenburg-Tag bis zu 100.000 Besucher. Die Kosten schätzt der Bürgermeister auf 1,1 Millionen Euro. Das Land fördert das Fest mit 460.000 Euro, dazu kommen Mittel unter anderem vom Ostdeutschen Sparkassenverband für die Sparkassen in Brandenburg als Hauptsponsor.

Die Stadt mit rund 16.000 Einwohnern hat sich einen Ruf als Sängerstadt erworben. Die Tradition geht zurück auf das Lied „Wir sind die Sänger von Finsterwalde“, das laut Stadt Anfang des 20. Jahrhunderts in Berlin gesungen wurde.