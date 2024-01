Potsdam/Hannover - Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat Niedersachsen Hilfe bei der Bekämpfung des Hochwassers angeboten. Woidke habe Regierungschef Stephan Weil (SPD) in einem Telefonat zugesichert, bei Bedarf Helferinnen und Helfer des Katastrophenschutzes zu schicken, teilte die Staatskanzlei am Dienstag in Potsdam mit. „Brandenburg steht solidarisch an der Seite unseres Nachbarlandes“, sagte Woidke.

In Niedersachsen war die Hochwasserlage in einigen Regionen wegen des erwarteten Regens weiter kritisch. Vor allem die Landkreise Celle, Oldenburg, Emsland, Osterholz, der Heidekreis sowie Verden waren betroffen. In Brandenburg galt am Dienstag für die Elbe in der Prignitz die Alarmstufe 2 von 4. Die Elbe überschritt bei Wittenberge die Sechs-Meter-Marke - dort wird nun Entspannung erwartet.

Im Jahr 2021 hatte Brandenburg nach Angaben der Landesregierung 625 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei, Katastrophenschutz, Notfallseelsorge und Rettungsdiensten ins Ahrtal nach Rheinland-Pfalz entsandt. Sie sollten dabei helfen, die Folgen der Flutkatastrophe zu bewältigen.