Potsdam/Berlin - Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) möchte Berlins Regierenden Bürgermeister Kai Wegner (CDU) gern zur Karnevalsfeier in der Potsdamer Staatskanzlei dabei haben - bisher ohne Erfolg. „Woran ich seit vielen Jahren arbeite ist, dass der Regierende Bürgermeister mit mir hier oben steht, weil wir auch die Berliner Närrinnen und Narren hier heute unter uns haben“, sagte Woidke beim Empfang der Karnevalsvereine am Rosenmontag in der Staatskanzlei. Er arbeite weiter daran. „Ich weiß, er ist in seinem tiefsten Herzen auch ein Narr.“

Karnevalsvereine aus der Region zu Gast

Der Regierungschef empfing mehr als 20 Karnevalsvereine aus Brandenburg und Berlin. Der Präsident des Karnevalsverbandes Berlin-Brandenburg, Fred Witschel, reimte frei nach Goethes Osterspaziergang: „Vom Gezeter und Gejammer befreit sind Rat und Kammer, das Parlament schweigt, es tobt das Rosenmontagsfest“, sagte Witschel. „Wo Narren Klartext sprechen, fällt der Schein und bricht das Licht - keine Lügen, kein Verstecken, wo das freie Wort noch spricht.“ Woidke ehrte Witschel, der aus Werder (Havel) kommt, mit der Auszeichnung „Ehrenamt des Monats“.

Mit dabei: Prinz Marian I. und Prinzessin Doreen III.

Woidke rief die Närrinnen und Narren mit Blick auf den Marathon an Karnevalsfeiern dazu auf, den Empfang in der Staatskanzlei zu genießen: „Ihr könnt jetzt mal ein bisschen runterkommen.“ Mit dabei waren mehrere Delegationen, darunter Prinz der Lausitz Marian I. und ihre Lieblichkeit Prinzessin der Lausitz Doreen III. vom Karneval-Verband Lausitz. Sie hängten Woidke - wie auch anderen Gästen - einen Orden um.