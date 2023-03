Potsdam/Hamburg - Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat sich nach den tödlichen Schüssen bei den Zeugen Jehovas in Hamburg bestürzt gezeigt. Woidke sei schockiert, schrieb die Staatskanzlei Brandenburg am Freitag bei Twitter. Sie zitierte ihn mit den Worten: „Meine Trauer gilt den Getöteten, die auf einen Schlag aus dem Leben gerissen wurden. Meine Anteilnahme gilt ihren Angehörigen. Und ich hoffe auf schnelle Genesung der Verletzten.“

Ein Mann hatte in einem Gebäude der Zeugen Jehovas am Donnerstagabend in Hamburg mehrfach geschossen. Dabei gab es acht Tote, dazu zählt die Polizei auch den Täter und ein ungeborenes Kind. Acht Menschen wurden verletzt. In Brandenburg gibt es mehrere Orte, an denen Gedächtnismahlfeiern oder Zusammenkünfte der Zeugen Jehovas stattfinden.