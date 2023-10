Potsdam - Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) sieht den Zuwachs der AfD bei den Landtagswahlen in Hessen und Bayern mit Sorge. „Wenn es selbst in den wohlhabenden Bundesländern Bayern und Hessen nicht mehr möglich ist, für ein positives Bild unseres politischen Systems zu wirken - müssen wir eine andere Sprache finden und uns häufiger und intensiver mit den Bürgern unserer Bundesländer austauschen“, sagte der Regierungschef am Montag der Deutschen Presse-Agentur.

Die Politik müsse insbesondere die Alltagsprobleme der Bürger ernst nehmen und lösen, betonte Woidke. „Und wir müssen entschlossen daran arbeiten, dass gerechte und auskömmliche Lebensbedingungen entstehen und alle Menschen wieder das Gefühl haben, Politik gestaltet die Zukunft und niemand wird vergessen.“ Dies gelte sowohl für die ländlichen Regionen als auch in den Städten.

Die AfD hatte in Bayern ihr Ergebnis gegenüber der Landtagswahl 2018 um gut 4 Prozentpunkte verbessert und war knapp vor den Grünen auf Platz drei (hinter CSU und Freien Wählern) gelandet. In Hessen landete die AfD mit 18,4 Prozent und einem Plus von 5 Prozentpunkten vor der SPD auf Platz zwei.