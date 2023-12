Kyritz - Bei einem Verkehrsunfall auf einer Landstraße bei Kyritz (Ostprignitz-Ruppin) ist ein Wolf tödlich verletzt worden. Ein 50-jähriger Autofahrer sei am Freitagabend auf der Kreisstraße zwischen Barenthin Abbau und Berlitt mit dem Wildtier kollidiert, berichtete die Polizei am Sonntag. Das Tier sei zunächst geflüchtet, der Fahrer habe aber vermutet, dass es ein Wolf gewesen sei. Am nächsten Morgen sei bei Tageslicht der Kadaver des Wolfs am Fahrbahnrand gefunden worden. Die zuständige Wolfsbeauftragte wurde wegen der Abholung verständigt.