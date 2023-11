Amelinghausen - Ein Wolf ist von einem Auto bei Amelinghausen im Landkreis Lüneburg angefahren worden und gestorben. Das Tier erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die zuständige Wolfsbeauftragte des Landkreises wurde am Samstagabend über den Unfall informiert.