Dresden - In Sachsen sind neue Wolfsterritorien und mehrfacher Wolfsnachwuchs bestätigt worden. Laut vorläufigen Zahlen des Wolfsmonitorings für den Zeitraum 2024/25 konnten zum Stichtag am 10. Juli dieses Jahres 6 Wolfspaare und 35 Wolfsrudel nachgewiesen werden, wie das Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) in Dresden mitteilte. Außerdem wurden drei neue Wolfsterritorien bestätigt. Zwei davon befinden sich im Tresenwald und in Lossatal im Landkreis Leipzig, ein weiteres in Muldenhammer im Vogtlandkreis.

Anwohner entdecken Wolfswelpen in Lossatal

Das Rudel in Lossatal war erst im vergangenen Monat bekanntgeworden, nachdem dort ein hilfloser Wolfswelpe aufgefunden worden war. Anwohner hatten das offensichtlich verirrte Jungtier am Ortsrand der Gemeinde aufgegriffen. Die Ergebnisse der eingesandten Proben lieferten den Aufschluss darüber, dass der Welpe keinem bisher bekannten Elternteil zugeordnet werden konnte, wie das LfULG mitteilte. Er war inzwischen wieder freigelassen worden. Mit Hilfe einer Wildkamera konnten die Forscher dann das Elternpaar und zwei weitere Welpen beobachten.

Nachwuchs gab es außerdem bei zwei Wolfspaaren in Liebschützberg im Kreis Nordsachsen und in Marienberg im Erzgebirgskreis, sodass es sich dort nun jeweils um ein Rudel handelt.

Wolfsmonitoring seit 2001

Insgesamt gibt es den vorläufigen Zahlen zufolge jetzt 41 bestätigte Wolfsterritorien in Sachsen. Der überwiegende Teil davon befindet sich weiterhin in der Oberlausitz. Hier wurden bisher 28 Territorien bestätigt. Dabei handelt es sich um ein Wolfspaar und 27 Wolfsrudel, wie es hieß.

Für weitere Gebiete ist die Auswertung der Daten laut LfULG noch nicht abgeschlossen. Die Endergebnisse sollen im Herbst 2025 veröffentlicht werden. Das Wolfsmonitoring findet in Sachsen seit dem Jahr 2001 statt, um die Größe und die Entwicklung des Wolfsvorkommens zu überwachen. Es basiert auf gesammelten Genetikproben und Fotofallenaufnahmen.