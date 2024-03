Jork - Auf der Gefängnisinsel Hahnöfersand in der Elbe im Landkreis Stade soll ein Wolf vier Schafe gerissen haben. Neun weitere Tiere der Herde mit insgesamt rund 250 Schafen seien verletzt worden, teilte ein Sprecher der Landwirtschaftskammer Niedersachsen am Montag mit. Die Risse seien am Samstag gemeldet worden. Ein Gutachter der Kammer sei noch am selben Tag vor Ort gewesen. „Anhand der Spurenlage wurde der Wolf als Verursacher festgestellt“, sagte der Sprecher. Von den toten Tieren seien DNA-Proben genommen worden, die zum Wolfsbüro versandt wurden. Die Suche nach weiteren verletzten Tieren sei noch nicht beendet.

Die Schafherde wird laut Landrat Kai Seefried zur Pflege des Elbdeichs eingesetzt. Den Angaben zufolge war die Herde durch einen rund einen Meter hohen mobilen Elektrozaun geschützt. Die Insel Hahnöfersand liegt in der Elbe bei Jork auf niedersächsischem Gebiet. Die JVA wird vom Bundesland Hamburg betrieben.