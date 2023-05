Wustermark - Bei einem Verkehrsunfall bei Elstal (Landkreis Havelland) ist ein Wolf tödlich verletzt worden. Das Tier sei am Mittwochabend auf der Bundesstraße 5 von einem Auto angefahren worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der Wolfsbeauftragte des Landes Brandenburg nahm den Kadaver nach Polizeiangaben an sich.