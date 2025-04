In knapp zwei Wochen soll ein Landesparteitag über die Spitze im Thüringer BSW entscheiden. Die bisherige Landeschefin Wolf will mit den Mitgliedern beraten, ob sie erneut kandidieren soll.

Wolf will mögliche Kandidatur mit BSW-Mitgliedern beraten

Die Thüringer BSW-Vorsitzende Katja Wolf will eine mögliche Kandidatur mit den Mitgliedern in ihrer Partei besprechen. (Archivbild)

Erfurt - Thüringens BSW-Chefin Katja Wolf will eine mögliche erneute Kandidatur für den Parteivorsitz mit den BSW-Mitgliedern besprechen. „Ich werde diese Frage zuerst mit den Mitgliedern beraten - auch im Zusammenhang mit dem Leitantrag“, sagte Wolf der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt auf Anfrage. In knapp zwei Wochen wird auf einem Landesparteitag der Thüringer BSW-Vorstand neu gewählt. Bisher sind Katja Wolf und Steffen Schütz Vorsitzende des Landesverbands. Zugleich ist Wolf Vize-Ministerpräsidentin und Finanzministerin, Schütz ist Infrastrukturminister.

Die BSW-Landtagsabgeordnete Anke Wirsing hatte vor wenigen Tagen angekündigt, zusammen mit weiteren Mitstreitern für den Parteivorstand kandidieren zu wollen.