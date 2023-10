Tiere Wölfe: Lüneburg appelliert an Europäische Union

In Niedersachsen gibt es immer mehr Wölfe. Jetzt appelliert der Landkreis Lüneburg an die Europäische Union. Sie soll prüfen, ob der Wolf in Niedersachsen noch als gefährdete Art eingestuft werden kann, um in die wachsende Wolfspopulation eingreifen zu können.