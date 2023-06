Köln - Deutschlands Handball-Nationaltorwart Andreas Wolff wünscht sich beim Final4-Turnier in der Champions League ein Endspiel mit Industria Kielce gegen den SC Magdeburg. „Ich hoffe, dass wir ins Finale kommen und als Deutscher natürlich, dass wir dort gegen Magdeburg spielen. Als Fan der Bundesliga wäre das fantastisch“, sagte Wolff am Freitag.

Der polnische Meister trifft im Halbfinale am Samstag (18.00 Uhr/DAZN) auf Paris Saint-Germain. „Wir haben bisher eine fantastische Saison gespielt und einen Schritt nach vorn gemacht“, sagte Wolff und ergänzte: „Das wird ein geiles Spiel, hoffentlich mit dem besseren Ende für uns.“ Zuvor ermitteln der SCM und Titelverteidiger FC Barcelona den ersten Endspielteilnehmer.

Im Vorjahr hatte Wolff mit Kielce das Endspiel gegen Barcelona im Siebenmeter-Werfen denkbar knapp verloren. „Ich würde mich freuen, wenn wir dieses Mal am Ende den Pott in die Höhe recken könnten“, sagte der 32-Jährige. Seiner Ansicht nach gebe es beim Finalturnier aber keinen Favoriten. „Ich würde die Chance jeder Mannschaft mit 25 Prozent beziffern“, so Wolff.