Leverkusen - Trainer Xabi Alonso erwartet den lange verletzten Torjäger Patrik Schick erst Ende Oktober wieder zurück auf dem Spielfeld. „Wenn alles gut läuft, gibt es vielleicht eine Chance für das Spiel in Wolfsburg nach der Länderspiel-Pause“, sagte der Coach von Bayer Leverkusen mit Blick auf die Partie am 21. Oktober.

Schick, der in der Saison 2021/22 in 27 Bundesligapartien 24 Tore erzielt hatte, hatte schon mehrfach in der vergangenen Spielzeit Adduktorenprobleme. Seit März hat er kein Spiel gemacht, im Sommer wurde er operiert. Am Mittwoch kehrte er nun ins Mannschafts-Training zurück.

„Er hat nur Teile des Trainings absolviert“, sagte Alonso: „Aber es ist nahe dran, das ganze Training zu machen. Wir müssen jeden Tag sehen, wie die Entwicklung ist. Erst einmal sind wir froh, dass er zurück ist. Es war eine lange Verletzung, aber er fühlt sich besser. Der Plan ist, dass er nächste Woche erstmals voll trainiert.“

Alonso geht auch davon aus, dass Nationaltrainer Jaroslav Šilhavý Schick noch nicht für das wichtige EM-Qualifikationsspiel am 12. Oktober bei Tabellenführer Albanien und die Partie drei Tage später gegen die Färöer nominiert. „Es ist nicht logisch, zur Nationalmannschaft zu reisen, wenn er bei uns nicht nach so einer langen Pause noch kein Spiel gemacht hat“, sagte er: „Das wäre nicht intelligent.“