Wolfsburg-Coach Kovac über Kruse: „Vergangenheit zählt nie“

Wolfsburg - Torjäger Max Kruse hat bei Wolfsburgs Trainer Niko Kovac weiter einen schweren Stand. „Es gibt zwei Möglichkeiten, wie man sich in die Mannschaft spielt: Eine gute Trainingsleistung oder ein gutes Spiel“, sagte der frühere Münchner Meistercoach vor dem Bundesliga-Spiel am Samstag gegen Aufsteiger FC Schalke 04, in dem Kruse zunächst wieder nur auf der Bank sitzt. Jeder habe die Chance, ins Team zu kommen, so der Kroate: „Diejenigen, die gut und hart trainieren, müssen auch belohnt werden. Sonst bestraft man diejenigen, die gut arbeiten.“

Dass Kruse in der vergangenen Rückrunde bester Wolfsburger Torschütze war, spiele keine Rolle. „Die Vergangenheit zählt nie. Die zählt nicht bei ihm, die zählt nicht bei mir. Und die zählt bei niemandem. Von daher muss ich das jetzt bewerten“, sagte Kovac.

Kruse hatte zuletzt bereits seine Unzufriedenheit als derzeitiger Einwechselspieler zum Ausdruck gebracht. „Dass ich nicht zufrieden bin mit der Rolle, die ich im Moment habe, ist ganz klar. Ich bin 34, immer noch im guten Fußball-Alter - und es gab noch keine Saison, in der ich wirklich richtig scheiße gespielt habe“, sagte Kruse auf seinem Twitch-Kanal.