Wolfsburg - Der VfL Wolfsburg will in der Fußball-Bundesliga seine Position im Kampf um die internationalen Plätze verbessern. Der Tabellensiebte empfängt am Samstag (15.30 Uhr/Sky) den FC Augsburg und benötigt einen Sieg, um die Konkurrenten aus Leverkusen und Mainz auf Distanz zu halten.

Der FC Augsburg ist in Wolfsburg ein gern gesehener Gast. Im Mai 2019 gelang dem VfL mit dem 8:1 nicht nur die Qualifikation für die Europa League, sondern auch der höchste Erfolg der Club-Historie in der höchsten deutschen Spielklasse. Allerdings warten die Norddeutschen seit vier Ligaspielen auf einen Heimsieg. Zuletzt gab es zwei Niederlagen und zwei Unentschieden.