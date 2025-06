Aaron Zehnter will sich beim VfL Wolfsburg weiter entwickeln. Der 20-Jährige ist flexibel einsetzbar.

Aaron Zehnter wechselt in die Bundesliga zum VfL Wolfsburg.

Wolfsburg - Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg hat Aaron Zehnter von Zweitligist SC Paderborn verpflichtet. Der 20-Jährige unterschreibt bei den Grün-Weißen einen Vertrag bis Ende Juni 2030. „Für solch einen Verein in der Bundesliga spielen zu dürfen, ist eine Ehre für mich. Diese Herausforderung nehme ich mit großer Vorfreude an und werde mein Bestes für den Club geben“, äußerte Zehnter, der sowohl defensiv als auch offensiv auf der linken Seite agieren kann.

Zehnter soll nach Medienberichten eine Ablösesumme von rund vier Millionen Euro kosten. An ihm waren unter anderem auch der 1. FC Köln und Werder Bremen interessiert.

In der vergangenen Zweitliga-Saison kam der deutsche U20-Nationalspieler in 32 Partien zum Einsatz, erzielte drei Tore und lieferte zwölf Vorlagen. „Wir sind überzeugt, dass er bei uns den nächsten Schritt in seiner Entwicklung gehen kann und mit seinen Qualitäten eine echte Verstärkung für unser Spiel sein wird“, sagte VfL-Sportdirektor Sebastian Schindzielorz.