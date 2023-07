Wolfsburg - Yoon-Sang Hong kehrt zurück zu den Pohang Steelers nach Südkorea. Der Stürmer war 2021 von den Steelers in die Jugend von Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg gewechselt. Zuletzt war Hong an den 1. FC Nürnberg ausgeliehen, wo er in der zweiten Mannschaft spielte. Die zweijährige Leihe wurde für die Rückkehr nach Südkorea vorzeitig aufgelöst, wie die Niedersachsen am Dienstag mitteilten. Der 21-Jährige lief in keinem Pflichtspiel für Wolfsburg auf.