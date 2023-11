Wolfsburg - Der VfL Wolfsburg muss in den kommenden Wochen auf die Dienste des österreichischen Nationalspielers Patrick Wimmer verzichten. Wie der Fußball-Bundesligist am Donnerstag mitteilte, hatte der 22-Jährige am vergangenen Samstag beim 2:3 in Augsburg einen Riss des Syndesmosebands im rechten Sprunggelenk erlitten und muss operiert werden.

Wimmer hatte sich früh in der Partie verletzt, dann weitergespielt und wurde einige Minuten nach dem harten Einsteigen von Verteidiger Mads Pedersen verletzt ausgewechselt. Allerdings betraf das Foulspiel den linken statt den rechten Fuß. Der FCA-Abwehrspieler hatte dafür die Gelbe Karte kassiert. VfL-Trainer Niko Kovac sprach später von einer „klaren Fehlentscheidung“ und meinte: „Für mich ist das eine klare Rote Karte.“