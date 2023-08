Wolfsburg - Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg ist mit seinem Kaderumbau auch nach der Verpflichtung der beiden Nationalspieler Lovro Majer (Kroatien) und Joakim Maehle (Dänemark) noch nicht fertig. Nach der erneuten Knieverletzung von Nationalstürmer Lukas Nmecha prüft der Club vor allem die Verpflichtung eines weiteren Angreifers.

„Wir gucken immer noch, klar. Wir gucken, was der Markt eventuell hergibt“, sagte VfL-Trainer Niko Kovac am Donnerstag bei der Pressekonferenz zum ersten Bundesliga-Spiel gegen Aufsteiger 1. FC Heidenheim (Samstag, 15.30 Uhr/Sky). „Vielleicht wird es auch noch das eine oder andere an Abgängen geben. Denn wir sind im Moment ziemlich viele. Jeder Einzelne möchte spielen, aber man wird nicht jeden Einzelnen glücklich machen können.“

Die Wolfsburger hatten erst am Mittwoch den kroatischen Mittelfeldspieler Majer als einen der drei teuersten Neuzugänge ihrer Vereinsgeschichte von Stade Rennes geholt. „Er ist Dritter der Weltmeisterschaft geworden. Und er ist ein Fußballer, der das mitbringt, was die Kroaten eben so mitbringen: Er ist am Ball sehr stark, hat gute Ideen. Er sieht Sachen, die nicht unbedingt jeder sieht. Ich glaube, dass wir im Mittelfeld noch einmal einen großen Impact von ihm bekommen werden“, sagte Kovac über seinen Wunschspieler.