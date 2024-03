Wolfsburg - Die Grizzlys Wolfsburg haben das erste Playoff-Viertelfinale in der Deutschen Eishockey Liga verloren. Gegen Meister EHC Red Bull München verloren die Niedersachsen am Samstag mit 3:6 (0:2, 2:3, 1:1) und liegen nach dem ersten von sieben möglichen Partien mit 0:1 zurück. Spiel zwei findet am Dienstag (19.30 Uhr/Magentasport) in München statt.

Nach dem Münchner 2:0 durch Patrick Hager (9. Minute) und Chris DeSousa (12.) wurde es im zweiten Drittel kurios. Erst glichen die Wolfsburger innerhalb von zweieinhalb Minuten durch Chris Wilkie (27.) und Luis Schinko (30.) aus. Dann konterte München prompt durch DeSousa (30.), Nicolas Krämmer (31.) sowie Trevor Parkes (37.). Nach dem 3:5 durch Wolfsburgs Ryan O'Connor (51.), markierte Konrad Abeltshauser den 3:6-Endstand.