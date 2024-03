Titelverteidiger FC Bayern kann in Wolfsburg einen großen Schritt in Richtung der nächsten Meisterschaft machen. Die Wolfsburgerinnen stehen unter Zugzwang.

Wolfsburg - Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg empfangen am Samstag den Dauerrivalen FC Bayern im Topspiel der Frauen-Bundesliga. Mehr als 21 000 Fans beobachten am frühen Abend (17.45 Uhr/ARD und MagentaSport) in der Volkswagen-Arena, ob die Münchnerinnen den Abstand auf die Konkurrentinnen auf sieben Punkte ausbauen.

Damit könnte sich der Titelverteidiger bei dann noch fünf anstehenden Spieltagen in aussichtsreiche Position für die zweite Meisterschaft in Folge bringen. Der FCB feierte zuletzt sieben Pflichtspielsiege. Der VfL auf Platz zwei kassierte am vergangenen Wochenende mit dem 1:2 bei der TSG Hoffenheim wichtige Punkte. Für Nationalspielerin Lena Oberdorf wird die Partie etwas Besonderes. Sie wechselt im Sommer zu den Bayern.