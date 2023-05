Wolfsburg - Camilla Küver wird die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg ab der kommenden Saison verstärken. Die talentierte 19 Jahre alte Abwehrspielerin von Eintracht Frankfurt wechselt ablösefrei zu den Niedersächsinnen und hat einen Vertrag bis zum 30. Juni 2026 unterschrieben, wie der Club am Mittwoch bekannt gab. Seit ihrem Debüt im Oktober 2020 lief Küver 36 Mal in der Frauen-Bundesliga auf und absolvierte sieben Partien im DFB-Pokal. Sie ist sowohl in der Außen- als auch in der Innenverteidigung einsetzbar. Küver ist neben Chantal Hagel, Anneke Borbe, Lisa Schmitz, Vivien Endemann und Riola Xhemaili der sechste Neuzugang für die kommende Spielzeit.