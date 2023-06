Wolfsburg - Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg spielen an diesem Samstag (16.00 Uhr/ZDF und DAZN) im Eindhovener Philips-Stadion gegen den FC Barcelona um den Titel in der Champions League. Diesen gewann der Club aus Niedersachsen bislang 2013 und 2014, die von Jonatan Giráldez trainierten Spanierinnen siegten 2021 im Finale gegen den FC Chelsea 4:0.

Das von Coach Tommy Stroot betreute Team des VfL geht als Außenseiter, aber nicht chancenlos in die Partie. In der vergangenen Saison begegnete Wolfsburg den Katalaninnen im Halbfinale der Königsklasse - zumindest im heimischen Stadion - auf Augenhöhe. Nach einem 1:5 im Hinspiel in Barcelona reichte der 2:0-Heimsieg aber nicht für den Finaleinzug.