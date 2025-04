Nach der vierten Pleite nacheinander in der Bundesliga ist der Frust bei Maximilian Arnold vom VfL Wolfsburg groß. Zu spüren bekommt das ein Reporter.

Wolfsburgs Arnold blafft nach Niederlage Reporter an

Wolfsburg - Maximilian Arnold vom VfL Wolfsburg hat nach dem 2:3 in der Fußball-Bundesliga gegen RB Leipzig auf eine Reporterfrage genervt reagiert und den Interviewer angeblafft. „Schon mal Fußball gespielt?“, fragte Arnold Reporter Mario Rieker vom Streamingdienst DAZN. Nachdem dieser das bejaht hatte, legte der VfL-Kapitän nach: „Wie hoch?“. Zuvor hatte Rieker sinngemäß gefragt, ob man die Gegentore - speziell den Treffer von Leipzigs Xavi Simons zum 2:0 - nicht hätte besser verteidigen können.

„Gut, die Debatte müssen wir nicht führen. Deswegen mache ich meinen Job und Sie ihren, aber deswegen darf ich doch trotzdem die Frage stellen“, entgegnete Rieker Arnold.

Arnold: „Man kann nicht alles verteidigen“

„Verteidigen können wir einiges, klar. Aber man kann nicht alles verteidigen“, erklärte Wolfsburgs Mittelfeldspieler anschließend. „Klar, hätten wir uns noch mehr reinschmeißen müssen.“ Xavi Simons sei ein „sehr, sehr guter Spieler“, so Arnold weiter. „Erzählen Sie mir einen, der das permanent alles verteidigt bei dem.“

Die Niedersachsen kassierten gegen Leipzig die vierte Niederlage in Folge in der Bundesliga und sind inzwischen nur noch Tabellenzwölfter. Die Qualifikation für den Europapokal ist für den VfL inzwischen in weite Ferne gerückt.