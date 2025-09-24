Vizemeister Wolfsburg hinter Titelverteidiger Bayern München. In der Bundesliga sortieren sich die beiden Favoriten in der Tabelle ganz oben ein.

Wolfsburg - Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg haben das Nord-Duell in der Bundesliga gegen Werder Bremen gewonnen und bleiben auch am vierten Spieltag ungeschlagen. Beim 4:2 (1:0) erzielten die Niederländerinnen Ella Peddemors (30. Minute) und Janou Levels (52.) die 2:0-Führung für den Vizemeister und Champions-League-Teilnehmer. Larisssa Mühlhaus verkürzte vor 2715 Zuschauern per Strafstoß (82.), ehe die Routiniers Svenja Huth (84.) und Alexandra Popp (89.) alles klarmachten.

Popp trotz Prellung dabei

Die Wolfsburgerinnen verbesserten sich auf den zweiten Tabellenplatz hinter Titelverteidiger FC Bayern München, der ein 4:0 gegen den SC Freiburg vorgelegt hatte. Das Werder-Team von Trainerin Fritzy Kromp, für das in der Nachspielzeit noch Emöke Papai traf, kassierte die erste Niederlage in dieser Saison.

VfL-Star Popp stand trotz einer in Köln erlittenen Unterschenkelprellung in der Startelf und köpfte in der 20. Minute knapp am Tor vorbei. Ihre Offensivkollegin Lineth Beerensteyn fehlte wegen einer Sehnenverletzung.

Der Überlegenheit des VfL tat dies jedoch keinen Abbruch. Torschützin Levels verursachte in der Schlussphase aber einen Foulelfmeter gegen Maja Sternad, den Mühlhaus sicher zum Anschlusstreffer verwandelte. Die Ex-Nationalspielerinnen Huth und Popp sorgten für die Entscheidung.