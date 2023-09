Freiburg/Wolfsburg - Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg haben sich zum Saisonstart in der Bundesliga gleich einen Zwei-Punkte-Vorsprung gegenüber dem Dauerrivalen FC Bayern verschafft. Das Team um DFB-Kapitänin Alexandra Popp gewann am Sonntag mit 3:0 (2:0) gegen Bayer Leverkusen. Der Titelverteidiger aus München hatte am Freitag in einem turbulenten Eröffnungsspiel beim SC Freiburg nur 2:2 gespielt.

Popp war vor dem Anpfiff als Deutschlands „Fußballerin des Jahres“ ausgezeichnet worden. Die Stürmerin bereitete das 1:0 durch ihre Nationalteam-Kollegin Lena Oberdorf (15. Minute) vor. Lena Lattwein (21.) und Sveindis Jonsdottir (48.) schossen vor 3728 Zuschauern zudem den ungefährdeten Sieg für den Champions-League-Finalisten heraus. Bayer-Keeperin Friederike Repohl verhinderte eine höhere Niederlage. Svenja Huth traf mit einem Fallrückzieher in der Nachspielzeit noch den Pfosten.

Königsklassen-Aspirant TSG 1899 Hoffenheim feierte mit dem 9:0 gegen den MSV Duisburg den höchstens Liga-Sieg seiner Club-Historie. So freute sich Trainer Stephan Lerch über „einen sensationellen Auftakt“. Aufsteiger 1. FC Nürnberg musste ein 1:5 gegen Werder Bremen hinnehmen, Neuling RB Leipzig ein 1:2 beim 1. FC Köln.

Die Bayern-Frauen kassierten in Freiburg in der siebten Minute der Nachspielzeit noch den Ausgleich durch Joker Svenja Fölmli. 13 234 Zuschauer im Dreisamstadion sorgten für eine stimmungsvolle Kulisse. Dabei gab Nationalspielerin Giulia Gwinn, die bei der Weltmeisterschaft mit dem Vorrunden-Aus der deutschen Auswahl in Australien nicht dabei war, gab ihr Pflichtspiel-Comeback elf Monate nach ihrem zweiten Kreuzbandriss. Die Abwehrspielerin steht auch im DFB-Kader für die beiden Nations-League-Spiele am kommenden Freitag in Dänemark und am 26. September gegen Island.