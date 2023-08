Wolken am Wochenende in Sachsen

Dresden - Zum Wochenende wird es wolkig in Sachsen. Der Freitag startet wechselnd bewölkt mit einigen Schauern, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag mitteilte. Zum Nachmittag hin nehmen die Schauer zu. Im Vogtland und im Erzgebirge kann es zu einzelnen Gewittern mit Starkregen und Hagel kommen. Die Höchsttemperaturen liegen in Ostsachsen bei 22 bis 25 Grad, im Bergland bei 16 bis 21 Grad.

In der Nacht zum Samstag wird es wolkig bis gering bewölkt, mit rasch abnehmenden Schauern. Die Temperaturen sinken auf 14 bis 10 Grad. Auch am Samstag bleibt es wolkig mit einzelnen Schauern. Am Erzgebirge und in der Oberlausitz kann es zu leichtem Regen kommen. Die Höchsttemperaturen liegen bei 18 bis 22 Grad, im Bergland bei 11 bis 17 Grad.

Die Nacht zum Sonntag bleibt bewölkt, gebietsweise regnet es. Die Tiefsttemperaturen liegen bei 14 bis 10 Grad. Am Sonntag wird es stark bewölkt, zu Beginn des Tages regnet es im Osten. Im Tagesverlauf kommt es vom Westen her zu Schauern und einzelnen Gewittern. Die Höchsttemperaturen liegen bei 18 bis 21 Grad, im Bergland bei 14 bis 17 Grad.