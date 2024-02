Magdeburg - Etwas Regen, Wolken und milde Temperaturen bestimmen die Wetterlage in Sachsen-Anhalt am Donnerstag. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, verdichtet sich die Wolkendecke am Vormittag, zeitweise regnet es leicht. Die Temperaturen liegen zwischen 11 und 14 Grad. In der Nacht zum Freitag bleibt es wolkig bis stark bewölkt. Zu Beginn treten noch letzte Regentropfen auf, danach bleibt es weitestgehend trocken. Es kühlt auf Werte zwischen 5 und 9 Grad ab.

Am Freitag wird es teils stark, teils locker bewölkt. Dabei sind laut DWD leichte Schauer möglich, auf dem Brocken kommt es zu Sturm. Die Höchstwerte klettern auf frühlingshafte Temperaturen zwischen 15 und 17 Grad.Nachts sind weiterhin dichte Wolken am Himmel zu sehen und Schauer ziehen durch das Land. Die Tiefstwerte liegen zwischen 6 und 10 Grad.