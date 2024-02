Wolken in Sachsen-Anhalt

Magdeburg - Die Menschen in Sachsen-Anhalt erwartet in den kommenden Tagen trübes Wetter. Der Mittwoch beginnt stark bewölkt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Von Westen her kann es zu Auflockerungen kommen. Die Höchsttemperaturen liegen bei sechs bis neun, im Harz bei drei bis sechs Grad.

In der Nacht zum Donnerstag wird es wieder wolkig. Vereinzelt kann es zu Nebel kommen. Die Temperaturen sinken auf null bis minus zwei Grad, es ist mit leichtem Frost zu rechnen. Nachdem sich der Nebel aufgelöst hat, wird es am Donnerstag locker bewölkt. Die Höchsttemperaturen liegen bei acht bis elf, im Harz bei sechs bis acht Grad.

In der Nacht zum Freitag bleibt der Himmel leicht bewölkt, örtlich kann es zu Nebel kommen. Die Temperaturen sinken auf drei bis null Grad. Im Verlauf des Tages nehmen die Wolken zu und es kann regnen. Die Höchsttemperaturen liegen bei 13 bis 15, im Harz bei 10 bis 13 Grad.