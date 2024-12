Berlin/Potsdam - Ein Mix aus vielen Wolken und etwas Sonne erwartet die Menschen in Berlin und Brandenburg. Am Morgen gibt es noch örtlich nachlassenden Regen oder Sprühregen, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Teilweise ist es neblig-trüb.

Im Verlauf des Vormittags kommen von Sachsen-Anhalt her Aufheiterungen, die dann über Berlin bis zur Oder und Neiße ziehen. Für zwei bis drei Stunden könne sich die Sonne zeigen, so der DWD. Gegen Abend nehmen die Wolken am Himmel wieder zu und Regen zieht auf. Die Höchstwerte liegen dann laut den Meteorologen bei bis zu fünf Grad.

In der Nacht auf Freitag breitet sich ostwärts Regen aus, anfangs vereinzelt noch als Schneeregen oder Schnee. Die Tiefstwerte liegen bei bis zu minus ein Grad. Der Freitag ist bedeckt und bringt zeitweise Regen. Die Temperaturen klettern auf bis zu neun Grad.