Magdeburg - Wolken und lokal auftretende Schauer bestimmen die Wetterlage in Sachsen-Anhalt. Dabei startet der Tag zunächst stark bewölkt, wie der Deutsche Wetterdient (DWD) am Donnerstag mitteilte. Tagsüber halten sich die Wolken hartnäckig am Himmel, vom Norden her ziehen einzelne Schauer auf. Dabei kommt es auch zu Windböen, auf dem Brocken kann es zeitweise zu Sturmböen kommen. Die Höchstwerte liegen zwischen 16 und 19 Grad. In der Nacht zum Freitag bleibt es stark bewölkt und meist trocken. Die Temperaturen fallen auf Werte zwischen 6 und 11 Grad.

Am Freitag zeigen sich weiterhin viele Wolken, in der Nordhälfte tritt am Nachmittag und Abend etwas Regen auf. Es werden Temperaturen zwischen 18 und 20 Grad erwartet. Nachts wird es stark bewölkt, dabei regnet es in der Altmark und der Börde leicht. Die Tiefstwerte liegen zwischen 12 und 16 Grad.