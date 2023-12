Wolken und frostige Temperaturen in Sachsen-Anhalt

Schnee bedeckt die Landschaft in der Oberharzstadt Benneckenstein.

Magdeburg - Das Wetter in den kommenden Tagen in Sachsen-Anhalt wird bedeckt und frostig. Der Mittwoch wird stark bewölkt, mit zeitweise Regen oder Schneeregen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. In höheren Lagen kann es auch schneien und zu Glätte kommen. Die Höchsttemperaturen liegen bei einem bis vier, im Harz bei minus drei bis null Grad.

Die Nacht zum Donnerstag wird wolkig, mit Schnee und Schneeregen. Außerdem kann es glatt werden. Die Temperaturen sinken auf plus einen bis minus zwei, im Harz auf bis zu minus vier Grad. Auch am Donnerstag bleibt der Himmel zunächst bewölkt. Im Tagesverlauf kann es zu Auflockerungen kommen. Die Niederschläge nehmen ab. Die Höchsttemperaturen liegen bei einem bis vier, im Harz bei minus zwei bis plus zwei Grad.

In der Nacht zum Freitag ist der Himmel gering bewölkt und es bleibt niederschlagsfrei. Die Temperaturen sinken auf minus zwei bis minus sechs Grad. Niederschlagsfrei bleibt es auch am Freitag. Der Himmel wird bedeckt, bei Höchsttemperaturen von null bis zwei, im Harz von minus zwei bis null Grad.