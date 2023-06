Wolken und Gewitter in Berlin und Brandenburg

Berlin/Potsdam - Wolken und einzelne Gewitter erwarten die Menschen in Berlin und Brandenburg. Ab Freitag gibt es viel Sonnenschein, wie der Deutsche Wetterdienst am Donnerstag mitteilte. Demnach startet der Donnerstag mit einigen Wolken am Himmel. Im Tagesverlauf lockert es ein wenig auf, es kommt zu örtlichen Gewittern und Schauern. Lokal eng begrenzt werden stürmische Böen, Starkregen und kleinkörniger Hagel erwartet. Die Temperatur-Höchstwerte liegen zwischen 28 und 30 Grad. Nachts bleibt es wolkig und überwiegend regenfrei - bei Temperaturen zwischen 11 und 16 Grad.

Am Freitag scheint neben wenigen Wolkenfeldern viel die Sonne. Ab dem Nachmittag kommt es im Südosten Brandenburgs zu einer geringen Schauer- und Gewitterneigung, ansonsten wird es trocken. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 26 und 30 Grad. In der Nacht zum Samstag wird es laut DWD gering bewölkt und trocken. Es kühlt auf Temperaturen zwischen 11 und 16 Grad ab.

Am Samstag bleibt es heiter und trocken. Es werden hohe Temperaturen zwischen 27 und 30 Grad erwartet. In der Nacht sind nur wenige Wolkenfelder zu sehen. Die Tiefstwerte liegen zwischen 12 und 15 Grad.