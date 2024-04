Berlin/Potsdam - Vereinzelter Regen und Wolken erwarten die Menschen in Berlin und Brandenburg am Donnerstag. Dabei beginnt der Tag mit einem überwiegend klaren Himmel und zum Teil Frost in Bodennähe, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Im Laufe des Vormittags ziehen von Nordwesten dichte Wolken auf. Ab Mittag kommt es zu leichtem Regen in der Prignitz, der im weiteren Verlauf auch den Berliner Raum erreicht. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 15 und 20 Grad. In der Nacht zum Freitag bleibt es wolkig bis stark bewölkt. Regen wird meist nicht erwartet - die Temperaturen fallen auf Werte zwischen 8 und 10 Grad.

Am Freitag halten sich die Wolken hartnäckig am Himmel. Es bleibt aber trocken bei Temperaturen zwischen 18 und 21 Grad. Im Verlauf der Nacht lockert es etwas auf, weiterhin bleibt es regenfrei. Es kühlt auf Temperaturen um 11 Grad ab.