Wolken und Regen in Niedersachsen und Bremen

Hannover/Bremen - Ein zunächst wolkiger Tag erwartet die Menschen in Niedersachsen und Bremen am Dienstag. Dem Deutschen Wetterdienst (DWD) nach gibt es Regen und vereinzelt noch Gewitter. Im Verlauf des Tages wird mit mehr Sonne gerechnet. An der Küste sollen stürmische Böen wehen. Die Höchsttemperaturen liegen der Vorhersage nach bei bis zu 20 Grad im Wendland und bei um 13 Grad auf den Inseln.

Am Mittwoch rechnet der DWD mit starker Bewölkung und einzelnen Schauern. Die Temperatur-Höchstwerte sollen dann zwischen 14 und 18 Grad liegen, auf den Inseln um 13 Grad.