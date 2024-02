Wolken und Regen in Sachsen

Dresden - Zu Beginn der Woche wird das Wetter in Sachsen wolkig und leicht regnerisch. Der Montag startet bedeckt und niederschlagsfrei, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Die Höchsttemperaturen liegen bei neun bis elf, im Bergland bei fünf bis neun Grad.

In der Nacht zu Dienstag bleibt der Himmel bedeckt. Gelegentlich kann es leicht regnen. Dabei fallen die Temperaturen auf vier bis zwei, im Bergland auf bis zu null Grad. Bedeckt bleibt es auch am Dienstag. Ab dem Nachmittag kann es von Nordosten her zu Sprühregen kommen. Die Höchsttemperaturen liegen bei sechs bis acht, im Bergland bei drei bis sechs Grad.

In der Nacht zu Mittwoch bleibt das Wetter gleich. Bei bedecktem Himmel und Sprühregen fallen die Temperaturen auf vier bis ein Grad. Im Tagesverlauf nehmen am Mittwoch Wolken und Regen ab. Dabei steigen die Temperaturen auf fünf bis neun, im Bergland auf zwei bis fünf Grad.