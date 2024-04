Der Sonnenschein wird in den kommenden Tagen in Sachsen von Wolken und Regen abgelöst. Auch die Temperaturen gehen zurück.

Wolken und Regen lösen Sonnenschein in Sachsen ab

Dresden - Die sonnigen und warmen Tage gehen in Sachsen einem Ende entgegen. Der Sonntag wird wechselnd bis stark bewölkt, bleibt aber noch trocken, wie der Deutsche Wetterdienst am Sonntag mitteilte. Es kann den Meteorologen zufolge allerdings windig werden. Die Höchstwerte liegen zwischen 15 und 20 Grad.

In der Nacht zum Montag zieht in der zweiten Hälfte gebietsweise Regen auf und es bleibt bedeckt. Die Temperaturen sinken auf 8 bis 4 Grad. Am Montag lässt sich die Sonne nicht mehr blicken: Der Tag startet mit Regen, der Richtung Osten zieht. Später gibt es wechselnde Bewölkung mit einzelnen Schauern. Die Höchstwerte liegen zwischen 14 und 17, im Bergland zwischen 8 und 14 Grad.

Mit Wolken und teilweise gewittrigen Schauern wird die Nacht zum Dienstag ungemütlich. Im oberen Bergland kann den Meteorologen zufolge sogar Schnee fallen. Es kühlt ab auf 5 bis 3, im oberen Bergland bis 0 Grad. Ähnlich geht es am Dienstag weiter: Der Wetterdienst kündigt Wolken, Regen- oder Graupelschauer, vereinzelte Gewitter und oberhalb von 800 Metern Höhe zeitweise Schnee an. Die Temperaturen erreichen 10 bis 13, im Bergland 5 bis 10 Grad.